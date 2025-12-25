Capturan a dos salvadoreños con cargamento de cocaína valorado en $11 millones

Día a Día News

ElSalvador–Autoridades salvadoreñas capturaron a dos hombres que transportaban 450 kilogramos de cocaína valorados en más de $11.3 millones, durante un operativo marítimo ejecutado en las cercanías de la Isla de Méndez, en el departamento de Usulután.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, informó que la intervención fue posible gracias al trabajo coordinado entre unidades especializadas de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Marina Nacional. Los agentes interceptaron una lancha de bandera guatemalteca, procedente de Nicaragua, en la que se trasladaba el cargamento ilícito.

Los detenidos fueron identificados como Robin Eduardo Cruz Valle y Jonathan Alexis Cruz Valle, quienes enfrentarán cargos por tráfico ilícito de drogas. En el operativo también se decomisaron 450 paquetes rectangulares que dieron positivo a cocaína, un teléfono celular, dos dispositivos GPS y una pequeña cantidad de dinero en efectivo.

“El combate frontal al narcotráfico continúa. En este país no vamos a tolerar ningún ilícito vinculado a la narcoactividad. Esta noche se logró un golpe contundente contra el crimen organizado en nuestra muralla del Pacífico”, declaró Villatoro en su cuenta de X.

El funcionario reiteró el compromiso del Gobierno con la seguridad marítima del país y advirtió a las organizaciones delictivas que “la justicia salvadoreña las alcanzará”.

La Embajada de Estados Unidos en El Salvador también reaccionó al operativo, destacando su cooperación con las autoridades locales. “Nos alegra ser socios en esta lucha contra el narcotráfico. Los equipos recientemente transferidos a las unidades especializadas salvadoreñas están fortaleciendo la seguridad de toda la región”, expresó la sede diplomática a través de sus redes sociales.

En los últimos meses, El Salvador ha incrementado sus acciones de vigilancia en aguas territoriales, donde se ha logrado detectar y desarticular diversas operaciones de narcotráfico. En noviembre pasado, la Marina Nacional incautó 150 kilos de cocaína valorados en $3.7 millones durante una intervención frente a la playa Mizata, La Libertad.

Con este nuevo decomiso, las autoridades refuerzan su estrategia de control marítimo y su compromiso de mantener a El Salvador fuera de las rutas utilizadas por las redes internacionales del narcotráfico.

Compartir esta nota