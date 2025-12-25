Cuatro muertos y casi 100 heridos en accidentes viales durante Navidad

Día a Día News

ElSalvador–Entre el 23 y 24 de diciembre, la cifra de accidentes de tránsito en El Salvador creció un 18 % respecto al año pasado, dejando un saldo de cuatro personas fallecidas y cerca de 100 lesionadas, según reportó el director de Protección Civil, Luis Amaya.

Durante esos dos días, se contabilizaron 143 accidentes, frente a los 121 registrados en el mismo período de 2024. Además, los heridos casi se duplicaron, al pasar de 54 a 98 casos, lo que representa un aumento del 81.4 % en las lesiones por siniestros viales.

Amaya destacó que la temporada alta de vacaciones apenas comienza para muchos trabajadores, por lo que la cifra de accidentes podría aumentar en los próximos días. “Queda una semana para la Nochevieja y es fundamental que cada conductor asuma su responsabilidad al volante”, advirtió.

En cuanto a conductores peligrosos, entre el 23 y 24 de diciembre se detuvieron a 12 personas, un 33.3 % más que en 2024, cuando se registraron nueve capturas.

Rescates acuáticos en aumento, pero sin fallecidos

Aunque no se reportaron muertes por inmersión, Protección Civil confirmó tres rescates profundos durante los días previos a la Navidad: dos adultos y un menor fueron auxiliados exitosamente. Este número triplica los casos registrados en el mismo período del año pasado, cuando solo se reportó un rescate acuático.

