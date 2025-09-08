Mié. Sep 10th, 2025

El Salvador

Capturan a guatemalteco con droga valorada en más de $16,000 en control vehicular

Sep 8, 2025 #Capturas, #Drogas, #El Salvador, #Guatemalteco, #PNC, #Seguridad

ElSalvador–El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó este domingo sobre la detención en flagrancia de Bryan Enrique Lobos Pérez, ciudadano guatemalteco de 24 años, quien transportaba diversas porciones de droga valoradas en más de $16,000.

De acuerdo con la información oficial, la captura fue realizada por la Policía Nacional Civil (PNC) durante un control vehicular, con el apoyo del can “Denise”, especializado en la detección de narcóticos, que permitió localizar las sustancias ilícitas ocultas en el vehículo del sospechoso.

En la inspección se decomisaron 2,500 gramos de marihuana, 12 unidades de THC, 20 unidades de hachís y una porción de cocaína, cuyo valor total asciende a $16,900. Además, las autoridades incautaron el automóvil en el que se transportaba, dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y 12 cigarrillos electrónicos.

El detenido enfrentará un proceso judicial por el delito de tráfico ilícito internacional de drogas, según indicó Villatoro.

El funcionario reiteró que se continuará con los operativos de control para detectar este tipo de casos y que los extranjeros que intenten ingresar al país con drogas serán puestos a disposición de la justicia.

