Capturan a hombre acusado de asesinar a su pareja y su hija en Siquinalá, Escuintla

Guatemala–Las autoridades de Guatemala capturaron este jueves a Ronal Antonio López Joachin, de 30 años, conocido como “Indio Cirilo”, señalado como presunto responsable del asesinato de su conviviente, Lenda Ismelda Cárdenas Burrión, de 18 años, y de su hija de un año y medio. Ambas fueron encontradas sin vida el pasado 4 de enero, a orillas de un río en la aldea El Níspero, municipio de Siquinalá, Escuintla.

La detención se realizó durante un allanamiento en la colonia Peñaflor 3, en el mismo municipio, como resultado de una investigación coordinada entre agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y la Fiscalía contra el Delito de Femicidio del Ministerio Público (MP).

En el lugar, las autoridades incautaron prendas de vestir, machetes, tarjetas SIM y otros objetos que serán analizados como posibles evidencias en el proceso judicial. López Joachin, quien ya había sido detenido en 2017 por distribución de marihuana, fue puesto a disposición judicial y se encuentra bajo custodia a la espera de la audiencia de primera declaración.

De acuerdo con el informe forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Cárdenas Burrión murió por heridas de arma blanca en el cuello, mientras que su hija falleció a causa de una lesión provocada por arma de fuego en la cabeza.

El Ministerio Público informó que el caso es considerado de alta sensibilidad debido a la brutalidad de los hechos y a la vulnerabilidad de las víctimas. Las diligencias de investigación incluyeron declaraciones testimoniales, análisis genéticos y el cruce de información obtenida en el lugar del crimen.

El vocero de la Policía Nacional Civil (PNC), Edwin Monroy, destacó que la captura fue resultado del trabajo conjunto entre las instituciones.

“El seguimiento técnico y las entrevistas permitieron identificar al presunto responsable y coordinar su aprehensión de manera inmediata”.

Según las investigaciones, el 3 de enero, Lenda Ismelda Cárdenas y su hija salieron de la casa de la madre de la joven, ubicada en la colonia Peñaflor II, con destino a su vivienda en la aldea El Níspero. Sin embargo, nunca llegaron a su destino. Al día siguiente, familiares reportaron su desaparición y, durante un recorrido por el sector conocido como La Danta, fueron halladas sin vida junto al cauce del río.

La Fiscalía contra el Delito de Femicidio, junto con la DEIC, continúa analizando los indicios recolectados para fortalecer el caso y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

