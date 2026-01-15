Jóvenes salvadoreños reciben becas para estudiar agricultura en universidad hondureña

Día a Día News

ElSalvador–Veinte jóvenes salvadoreños fueron beneficiados con becas para estudiar en la Universidad Zamorano, Honduras, gracias a gestiones del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. La iniciativa Agrobecas busca fortalecer el desarrollo agrícola, forestal y la soberanía alimentaria del país.

El programa, impulsado por la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO) y la Secretaría Técnica del Financiamiento Externo (SETEFE), refleja la apuesta del Gobierno salvadoreño por la formación especializada en sectores clave para la economía nacional.

Durante el acto de entrega, la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, resaltó la importancia de contar con profesionales capacitados que aporten al desarrollo productivo, la innovación tecnológica y la sostenibilidad en el sector agrícola y forestal. Señaló que este sector representa una oportunidad real para generar empleo y fortalecer el desarrollo territorial.

“La Universidad Zamorano es un socio estratégico para El Salvador en el desarrollo agropecuario. Su trayectoria en investigación aplicada y excelencia académica la convierte en un aliado fundamental para este programa”, destacó la viceministra Mira, quien también hizo un llamado a los estudiantes a aprovechar al máximo esta oportunidad para aplicar sus conocimientos en beneficio del país.

Jeffery Cohen, rector de la Universidad Zamorano, agradeció al presidente Nayib Bukele por su visión centrada en la juventud y la educación, que ha permitido abrir puertas para que más jóvenes accedan a educación superior de calidad.

Uno de los beneficiarios, José Hernández, originario de Ahuachapán, expresó su gratitud hacia la Cancillería y la universidad por el apoyo durante el proceso de aplicación. Hernández manifestó que su motivación para estudiar agricultura radica en contribuir a su familia y al país mediante la innovación y el aprovechamiento eficiente de la tierra. Invitó a otros jóvenes interesados en las ciencias agropecuarias a postularse a estas becas, destacando el valor de los agrónomos y agricultores en la sociedad.

El evento contó también con la participación de Óscar Figueroa, director de SETEFE; Karla de Palma, directora de ESCO; estudiantes beneficiados y funcionarios de Cancillería.

