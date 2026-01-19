Capturan a pandillero acusado de quitar la vida a dos policías durante ataques

Día a Día News

Guatemala–La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala detuvo a Harol Yeraldo Salguero Morales, de 19 años, alias “Liro Rebelde”, señalado como presunto responsable del asesinato de dos agentes y de herir a otros dos durante los ataques armados ocurridos el domingo en distintos puntos del país.

La captura se efectuó en la colonia Cerro Gordo, zona 21 de la capital, por agentes de la comisaría 14. Según el reporte policial, al momento del arresto se le incautó una pistola con una tolva, ocho cartuchos útiles y 51 bolsas de marihuana.

El subcomisario Gonzalo Calderón explicó que, tras los ataques, se desplegó un operativo que permitió ubicar y capturar al sospechoso “en tiempo récord”.

Los ataques del domingo dejaron ocho agentes de la PNC fallecidos y al menos diez heridos, según datos oficiales. Los hechos se produjeron tras motines simultáneos en tres cárceles: Renovación I, Fraijanes 2 y el Preventivo de la zona 18, organizados por miembros del Barrio 18 para exigir la restitución de privilegios en los centros penitenciarios.

El presidente Bernardo Arévalo declaró estado de sitio por 30 días en todo el territorio nacional, con el objetivo de permitir a la PNC y al Ejército restablecer el orden. Autoridades del Ministerio de Gobernación aseguraron que no negociarán con estructuras criminales ni devolverán beneficios a los privados de libertad.

Organizaciones civiles y cámaras empresariales condenaron los hechos y expresaron su respaldo a las fuerzas de seguridad ante la escalada de violencia provocada por la estructura pandillera.

