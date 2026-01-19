Guatemala eleva a nueve los policías asesinados y mantiene el estado de sitio

Día a Día News

Guatemala–Las autoridades de Guatemala confirmaron este lunes la muerte de un noveno agente de la Policía Nacional Civil (PNC), víctima de los ataques coordinados por pandillas registrados el domingo en distintas zonas del país. La escalada de violencia llevó al presidente Bernardo Arévalo a decretar un estado de sitio por 30 días.

El agente fallecido fue identificado como Frayan Medrano, quien había resultado gravemente herido durante un ataque armado ocurrido en un municipio al sur de la capital. Según el Ministerio de Gobernación, Medrano se desplazaba en motocicleta junto a otro policía, que permanece en condición crítica.

Los atentados se produjeron en respuesta a la intervención de las fuerzas de seguridad en tres cárceles controladas por cabecillas pandilleros, donde 46 guardias penitenciarios habían sido tomados como rehenes. El gobierno informó que las acciones buscaban frenar los privilegios de los líderes criminales, entre ellos Aldo Ochoa, alias “El Lobo”, condenado por asesinato y señalado de dirigir parte de los motines.

El estado de sitio —vigente desde la noche del domingo— otorga facultades especiales a las fuerzas de seguridad, incluyendo la detención de sospechosos sin orden judicial y la suspensión de derechos de reunión y manifestación. La medida aún debe ser ratificada por el Congreso, de mayoría opositora, según lo establece la legislación guatemalteca.

Arévalo responsabilizó a grupos criminales y sectores políticos de intentar desestabilizar al país en un año clave para el sistema judicial, marcado por la salida de la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea. “Sabemos quiénes buscan infundir terror para proteger sus intereses”, declaró el mandatario.

El gobierno guatemalteco continúa desplegando fuerzas especiales en distintos puntos del país y ha anunciado una ofensiva contra los responsables de los ataques, que han dejado nueve policías muertos y al menos una decena de heridos.

el Director General Adjunto, Héctor Noé Gonzales Prera, autoridades del Ministerio de Gobernación, de la PNC y familiares de los agentes fallecidos. pic.twitter.com/8Pc4lcHGu2 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) January 19, 2026

