Capturan a sospechoso de homicidio tras muerte de joven atacado con corvo en Suchitoto

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ElSalvador–Un hombre de 25 años falleció la madrugada del jueves tras varios días hospitalizado luego de ser atacado con un corvo en el distrito de Suchitoto, en Cuscatlán Norte, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con el reporte policial, la agresión ocurrió el martes 10 de marzo en esa localidad. Tras el ataque, la víctima fue trasladada a un hospital de San Salvador debido a la gravedad de las heridas provocadas con el arma blanca.

Las autoridades indicaron que el joven permaneció ingresado varios días mientras recibía atención médica; sin embargo, falleció en el centro asistencial durante la madrugada del jueves.

La PNC explicó que el presunto responsable fue capturado poco después de la agresión inicial y permanecía bajo custodia policial por el delito de lesiones.

El detenido fue identificado como Manuel de Jesús Torres López, de 39 años. Tras confirmarse la muerte de la víctima, las autoridades informaron que será remitido ante las instancias judiciales por el delito de homicidio.

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