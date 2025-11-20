Capturan en San José Pinula a otro de los pandilleros fugados de Fraijanes 2

Día a Día News

Guatemala–Las fuerzas de seguridad capturaron este jueves 20 de noviembre al quinto reo fugado de la cárcel Fraijanes 2, durante un operativo realizado en la aldea Las Anonas, San José Pinula, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).

La ubicación del pandillero fue posible gracias a un trabajo conjunto entre agentes de la PNC y personal del Buró Federal de Investigaciones (FBI), que apoyó en las labores de rastreo. La detención ocurre poco más de un mes después de que se reportara la fuga masiva de internos del centro penitenciario.

De acuerdo con los registros oficiales, la evasión se dio a conocer el 12 de octubre de 2025, cuando las autoridades del Sistema Penitenciario confirmaron que al menos 20 miembros de la pandilla Barrio 18 habían escapado de Fraijanes 2. La revisión de rutina realizada ese día reveló que varios reclusos no estaban en sus celdas, aunque posteriormente se estableció que la huida ocurrió en distintos momentos.

Los fugados cumplían condenas por delitos graves como asesinato, extorsión y otros crímenes vinculados a la estructura delictiva. Según los informes iniciales, los reos aprovecharon debilidades en los controles internos y posibles omisiones del personal penitenciario para ejecutar la fuga.

Hasta este 20 de noviembre, las autoridades del Ministerio de Gobernación confirman la recaptura de cinco pandilleros, mientras que otros 15 continúan prófugos. Hasta el cierre de esta nota, la identidad del último detenido no ha sido revelada por motivos de investigación.

El Ministerio Público y la Inspectoría General del Sistema Penitenciario mantienen abiertas varias líneas de investigación sobre el caso, incluyendo la presunta complicidad de custodios y exfuncionarios. Algunas pesquisas han llevado a la captura de personal penitenciario señalado de colaborar con los internos, mientras que otros continúan bajo proceso disciplinario.

Autoridades del Gobierno indicaron que continúan las acciones de búsqueda en diferentes departamentos del país y en zonas fronterizas, ante la posibilidad de que parte de los fugados haya intentado salir de Guatemala. Informes preliminares apuntan a que algunos podrían haberse movilizado hacia México, Honduras o Nicaragua, rutas utilizadas por las pandillas para evadir los controles nacionales.

La recaptura más reciente representa un nuevo avance en la operación de rastreo que se mantiene activa desde la fuga de octubre, considerada una de las más graves ocurridas en los últimos años dentro del sistema penitenciario guatemalteco.

Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar con las labores de localización de los prófugos y de fortalecer los controles internos en los centros de reclusión del país, para evitar nuevas evasiones que pongan en riesgo la seguridad pública.

Noticia en desarrollo.

Compartir esta nota