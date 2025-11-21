Recapturan a ‘Cartoon’, uno de los líderes del Barrio 18 fugados de Fraijanes II

Día a Día News

Guatemala–Ever Jonathan Sinay Dionicio, alias “Cartoon”, fue detenido este jueves en un operativo policial en la aldea Las Anonas, zona 2 de San José Pinula, poniendo fin a seis semanas de búsqueda tras fugarse de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II en octubre pasado.

La captura forma parte de un esfuerzo conjunto entre la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público (MP) y la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, con apoyo del FBI.

Sinay, de 43 años, es líder operativo (ranflero) de la clica Crazy Gánster, parte de la pandilla Barrio 18, y es señalado por ordenar asesinatos y extorsionar a pilotos del transporte público y comerciantes en Villa Canales y Santa Catarina Pinula.

Además, las investigaciones indican que manejaba negocios formales, como la compra y alquiler de taxis y tiendas de abarrotes, cuyo dinero habría sido usado para sobornos a funcionarios públicos. Algunos de estos negocios estarían a nombre de familiares.

El Ministerio de Gobernación informó que Sinay es el quinto reo recapturado de los 20 que escaparon de Fraijanes II entre el 8 y 11 de octubre. Los primeros arrestos fueron Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias “Black Demon”, el 13 de octubre; luego Melcin de León, alias “Liro Strong”, y Marlon Manolo Sincuir, alias “Spektro”, el 18 de octubre; Nicolás Xantes Sis, alias “Brown”, fue capturado el 21 de octubre. Quedan 15 prófugos, por quienes se ofrece una recompensa de 150 mil quetzales por información que conduzca a su captura.

La División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) coordinó el operativo, que además incluyó la aprehensión de dos mujeres acusadas de encubrimiento: Magda Elizabeth Camey Cordero y Violeta Marili Sinay Calderón, esta última con antecedentes por homicidio en 2016 y vinculada como sicaria del Barrio 18.

Las autoridades señalaron que Sinay operaba en las zonas de El Porvenir, Boca del Monte, El Matasano y la zona 1 de Villa Canales, así como en La Salvadora y Santa Catarina Pinula. El máximo líder de la clica Crazy Gánster es Mayro De León Hernández, alias “Viejo Zacapa”, recluido desde julio en otra prisión.

El director general de la PNC confirmó que de los 20 fugados, al menos seis continúan dentro del país, mientras que otros 10 se habrían desplazado a México, Honduras y Nicaragua. La búsqueda sigue activa, reforzada con una recompensa total de tres millones de quetzales.

Compartir esta nota