«Casi Te Creo», el nuevo y cuarto álbum de la cantante colombiana María Cristina Plata

Una obra que honra y celebra la música tradicional latinoamericana con una sensibilidad moderna y una profunda conexión emocional.

Casi Te Creo, fue creado para escucharse completo, como una obra concebida de forma redonda de principio a fin a partir de la necesidad de conectar con la música y desde la manera más pura y tradicional de hacerla. A partir de allí se tejieron 10 canciones que naturalmente encajan en lo que el mismo disco estaba pidiendo, temas cautivadores que combinan composiciones inéditas con reinterpretaciones que evocan la esencia de géneros como las rancheras, los valses y los boleros, con arreglos meticulosamente elaborados y una producción impecable.

Con raíces firmemente plantadas en la tradición musical de América Latina y un espíritu innovador que dialoga con el presente, María Cristina nos transporta a las entrañas de la música como se hacía antes: desde el alma y con una intención genuina. Su poderosa interpretación, junto con el sonido orgánico del requinto, el contrabajo y las guitarras, resulta en una experiencia sonora envolvente y auténtica que promete conquistar a audiencias dentro y fuera de la región.

Producido por María Cristina Plata y Beto Ojeda, y grabado en Groove Studios de Bogotá, Casi Te Creo incluye composiciones de autores reconocidos como Tony Smith, El David Aguilar y la propia María Cristina Plata.

“Este disco huele a Ron, a los cigarrillos de mi padre, a los trasnochos de mi madre, acompañándolo y escuchando sus historias. A las tertulias de mis tíos, a los almuerzos con mis abuelos, a los viajes a la finca donde mi mamá me cantaba y donde a veces en un radio que no sonaba muy bien se escuchaban corridos mientras yo veía la vereda en la que crecieron mis abuelos. Huele también a caldo con huevo, a agua panela recién hervida, a un mantel de plástico puesto sobre una mesa. Al aroma de la yerbabuena sembrada que se sentía más fuerte para mi cuando eran las 6 de la tarde y me parecía raro que ya fuera casi la hora de dormir porque en la vereda todo se apagaba y era ahí cuando podía sentir más fuerte el olor del campo.” – María Cristina Plata