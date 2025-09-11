Jue. Sep 11th, 2025

El Salvador

CEL despide a empleado tras atropellar a canino en Cuscatlán

Sep 11, 2025 #atropello, #Canino, #CEL, #Despido, #San Rafael Cedros

ElSalvador—La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), informó que uno de sus colaboradores fue despedido de manera inmediata tras protagonizar un incidente en San Rafael Cedros, Cuscatlán Sur, en el que atropelló a un perro con un pick up institucional.

El hecho quedó registrado en un video que se difundió en redes sociales. En las imágenes se aprecia que, tras el accidente, el conductor no detuvo el vehículo ni brindó asistencia al animal.

En un comunicado, la CEL indicó que aplicará el marco legal vigente y que no tolerará conductas de este tipo, subrayando su compromiso con la protección de la vida y el bienestar de los animales.

Asimismo, la institución aseguró que ha coordinado con la persona responsable del canino para garantizar atención veterinaria completa y que dará seguimiento al estado de salud del animal hasta su recuperación total.

La entidad también informó que se han girado instrucciones a todo su personal para conducir los vehículos de la institución de manera responsable, reafirmando los valores éticos y el respeto a la legalidad en el manejo de recursos y responsabilidades institucionales.

