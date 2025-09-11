Capturan a nueve personas por explotación sexual de menor en oriente del país

Día a Día News

ElSalvador—La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó la captura de nueve personas vinculadas a un caso de explotación sexual en perjuicio de una menor de edad. Los operativos se realizaron en los departamentos de San Miguel y La Unión, en el oriente del país.

De acuerdo con las investigaciones fiscales, los hechos ocurrieron entre agosto de 2023 y marzo de 2024, la víctima era vecina de dos de las detenidas, quienes la persuadieron para salir con ellas y consumir bebidas alcohólicas. Posteriormente, los hombres detenidos les pagaban a las mujeres para mantener relaciones sexuales con la menor, aprovechando su estado de embriaguez.

Las autoridades también confirmaron que los imputados obligaban a la víctima a consumir drogas y más alcohol durante estos encuentros. Entre los detenidos se encuentran Yenis Abigail Oliva Girón, Jackelin Vanessa Oliva Girón, José Daniel Machado González, Lorenzo Alexander Velásquez López, Ismael Armando Contreras Blanco, Rigoberto Padilla Gómez, Heiner Antonio Martínez Méndez —de nacionalidad nicaragüense—, Josué Isaac Coreas Berrios y Julio César Romero Segovia.

Durante los operativos se incautaron celulares, un fusil calibre 22 y otras evidencias que servirán para robustecer las investigaciones. Los detenidos enfrentarán a la justicia en los próximos días por los delitos de trata de personas agravada en su modalidad de explotación sexual, instigación, inducción o ayuda al consumo de drogas y violación en menor e incapaz.

