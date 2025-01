Celebran su amor en una emotiva boda

Una ceremonia íntima y mágica que celebró el amor, las tradiciones y la unión de dos culturas.

¡Suenan las campanas! El actor, conductor y empresario Julián Gil contrajo matrimonio con la periodista deportiva mexicana Valeria Marín en una ceremonia íntima y mágica al aire libre, en una hermosa casa de campo en las montañas del pintoresco pueblo de Cidra, Puerto Rico.

La novia, radiante y elegante, lució un espectacular vestido blanco diseñado por Benito Santos, acompañado de un estilismo impecable que resaltó su belleza y felicidad en este día tan especial. Por su parte, Julián vistió un sofisticado traje blanco confeccionado por The House of Suits, reflejando su estilo y personalidad en esta ocasión única.

El escenario, rodeado de áreas verdes, gazebos, hermosas flores, pétalos de rosas y elementos tradicionales, combinó las culturas de Puerto Rico y México, creando un ambiente lleno de significado y emotividad. La decoración fue realizada por AKUA.

Un día lleno de amor, familia y amigos

El evento reunió a los familiares más cercanos y amigos íntimos de la pareja, quienes compartieron con ellos este momento inolvidable. Valeria estuvo acompañada por sus padres, Víctor y Silvia Marín, y sus hermanos, Sebastián y Lander Marín. Por su parte, Julián celebró este día especial junto a dos de sus tres hijos, Nicolle y Juliancito, su nieto Oliver, y su inseparable perro Batman, quien se robó las miradas al encargarse de entregar los anillos.

Una experiencia gastronómica única

El banquete ofreció un recorrido por los sabores de Puerto Rico y México con un menú cuidadosamente seleccionado:

Estación de frituras locales: bacalaítos, pastelillos, alcapurrias y piononos.

Platos tradicionales: arroz con gandules, majado de malanga, yuca en escabeche y pasteles puertorriqueños.

Lechón a la vara y asopao como complementos navideños.

Una estación de tacos con opciones como tinga de pollo con chipotle y birria de cordero.

Estación de ceviches: combinaciones como Mahi-Mango y estilo peruano, acompañadas de platanutres y choclo.

Postres típicos puertorriqueños y bocadillos nocturnos como mallorcas con queso y tripletas.

Una boda inolvidable

La ceremonia, amenizada con música en vivo, mariachis y la tradicional música puertorriqueña, fue el inicio de una nueva etapa llena de amor y alegría para Julián y Valeria. Ambos agradecieron profundamente a sus familiares y amigos por formar parte de este día tan significativo. La coordinación general de la boda estuvo a cargo de Luisa Echevarria.

