Cementerios de San Salvador listos para recibir a miles por el Día de los Difuntos

ElSalvador–Con motivo del Día de los Difuntos, la Alcaldía de San Salvador Centro implementará un plan especial en los 18 cementerios bajo su administración para garantizar orden, limpieza y seguridad durante los días de mayor visita, el 1 y 2 de noviembre.

Los cementerios municipales estarán abiertos desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., con una afluencia esperada de más de 50,000 personas solo en el cementerio La Bermeja. Además, se habilitarán 430 puestos de venta autorizados frente a los recintos, dedicados principalmente a la comercialización de flores y artículos alusivos a la fecha.

El director de Cementerios Municipales, Reynaldo Pérez, explicó que el plan incluye medidas de limpieza, control de acceso y actividades culturales. “Habrá mariachis en vivo, recorridos de Necrotours y espacios creativos para niños. Toda la información sobre los horarios y cupos puede consultarse en las redes de la alcaldía y de Cultura”, señaló.

Pérez también anunció que, por gestión del alcalde Mario Durán, los contribuyentes podrán ponerse al día con sus pagos municipales sin recargos, gracias a una dispensa de intereses vigente hasta febrero de 2026.

Por su parte, el director de Desechos Sólidos, Germán Muñoz, informó que se han retirado más de 70 toneladas de residuos en los cementerios para mantener las instalaciones en condiciones óptimas.

“Nuestros equipos estarán disponibles para cualquier emergencia, y en La Bermeja contaremos con un servicio de silla de ruedas para facilitar la movilidad de adultos mayores o personas con discapacidad”, detalló.

Las labores de limpieza y mantenimiento están a cargo de más de 140 trabajadores municipales, que operarán en turnos rotativos para cubrir todas las áreas, incluyendo accesos, senderos y zonas de comercio. También se instalaron 100 barriles para la recolección de desechos, con el fin de mantener el orden y la limpieza durante las jornadas.

El Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) regulará el ingreso de visitantes y el flujo vehicular en los alrededores de los camposantos, mientras que personal de Protección Civil y Cruz Verde se mantendrá en los puntos más concurridos para atender emergencias o incidentes menores.

Como parte de las actividades culturales, el 2 de noviembre se realizará el Desfile de los Muertos, que partirá a las 5:00 p.m. desde la Plaza Gerardo Barrios. El evento incluirá la participación de agrupaciones artísticas y el concurso “Catrines 2025”, que premiará a los tres mejores disfraces con montos de $300, $150 y $50.

Además, la Secretaría de Cultura ofrecerá recorridos nocturnos del Necrotour en el Cementerio Los Ilustres, programados del 30 de octubre al 2 de noviembre a las 7:00, 9:00 y 11:00 p.m. El ingreso será gratuito y por orden de llegada.

El mercado central capitalino, específicamente el edificio ocho del área de flores, mantendrá un horario extendido hasta el 2 de noviembre, de 5:00 a.m. a 9:00 p.m., para facilitar la compra de arreglos florales y coronas.

La alcaldía reiteró el llamado a los visitantes a respetar los horarios, atender las indicaciones del personal y mantener los espacios limpios. También recomendó planificar las visitas con anticipación y utilizar transporte público o compartido para evitar congestionamientos en las zonas aledañas.

Con estas medidas, San Salvador Centro busca que la conmemoración del Día de los Difuntos transcurra en un ambiente de respeto, seguridad y convivencia ordenada entre las miles de familias que cada año visitan los cementerios municipales para rendir homenaje a sus seres queridos.

