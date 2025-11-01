EL SISTEMA FEDECRÉDITO recibe premios del WSBI por educación financiera e innovación digital

Día a Día News

EL SISTEMA FEDECRÉDITO fue reconocido con el Premio Internacional ODS WSBI-ESBG 2025 (Sustainable Development Goals Awards 2025), otorgado por el World Savings and Retail Banking Institute (WSBI), en dos categorías: Educación del Cliente y Transformación Digital e Innovación Tecnológica.

La ceremonia se llevó a cabo el pasado 15 de octubre en Washington, DC, durante la 34.ª Asamblea General del WSBI.

El WSBI, con sede en Bruselas, Bélgica, celebró por primera vez los Premios ODS WSBI-ESBG con el propósito de destacar las iniciativas de sus miembros que contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esta edición, EL SISTEMA FEDECRÉDITO fue distinguido entre las principales cajas de ahorro y bancos minoristas del mundo.

El reconocimiento en la categoría de Educación del Cliente se otorgó gracias al Programa de Educación Financiera de EL SISTEMA FEDECRÉDITO, implementado desde 2011.

Este programa ha formado a más de 43,000 personas, entre socios, clientes, microempresarios, mujeres, estudiantes y público en general, mediante más de 190 facilitadores certificados por la Sparkassenstiftung Alemana.

En la categoría de Transformación Digital e Innovación Tecnológica, el premio fue otorgado por los avances alcanzados durante 2024. Entre ellos destacan:

Fede, asistente virtual disponible las 24 horas en WhatsApp y en el sitio web, que gestionó 93,758 interacciones y más de 6,300 transacciones, con una base mensual de 5,200 usuarios activos.

FEDE ID, un sistema de autenticación biométrica facial que, desde su lanzamiento en julio de 2024, ha registrado 12,718 usuarios y realizado 129,301 autenticaciones seguras.

Automatización de procesos (RPA) con 12 bots implementados en cuatro departamentos y 48 Entidades Socias, que redujeron en un 73% los tiempos de procesamiento y ahorraron 3,042 horas operativas.

Modelo de gestión de datos, con nueva infraestructura destinada al análisis y la toma de decisiones estratégicas basadas en información consolidada.

El galardón consolida el papel de EL SISTEMA FEDECRÉDITO dentro del sector financiero salvadoreño como una institución comprometida con la innovación tecnológica y la inclusión financiera. Según la institución, estos esfuerzos buscan ampliar el acceso a servicios financieros seguros y accesibles, impulsando un desarrollo económico más equitativo.

Durante la ceremonia de premiación, realizada en el Metropolitan Club de Washington, DC, la licenciada Claudia Abrego de Méndez, Gerente de Comunicaciones, recibió el reconocimiento en representación de EL SISTEMA FEDECRÉDITO.

El presidente y CEO de la institución, licenciado Macario Armando Rosales, destacó la importancia del galardón como reflejo del trabajo conjunto de todas las entidades que conforman el sistema. Según señaló, desde 2011 la educación financiera ha sido uno de los pilares de su estrategia institucional, junto con la innovación tecnológica para mejorar la experiencia del cliente y fortalecer la seguridad digital.

Por su parte, Abrego de Méndez afirmó que este reconocimiento “motiva a seguir construyendo un modelo financiero más cercano, inclusivo y humano”, y reafirmó el compromiso de EL SISTEMA FEDECRÉDITO con la transformación del sistema financiero salvadoreño.

La institución adelantó que sus próximos esfuerzos estarán dirigidos a fortalecer la inclusión financiera mediante la expansión de sus canales digitales, el uso de inteligencia artificial y la modernización de sus métodos de educación financiera, con el objetivo de llegar a más comunidades, estudiantes, mujeres y microempresarios.

El World Savings and Retail Banking Institute (WSBI) es una organización internacional fundada en 1924 que agrupa a 99 miembros de 76 países, representando a más de 6,400 instituciones financieras en todo el mundo. Su labor se centra en promover la inclusión financiera, el desarrollo sostenible y la cooperación entre cajas de ahorro y bancos minoristas.

Durante su asamblea anual, el WSBI reúne a representantes del sector financiero, organismos internacionales y expertos para intercambiar experiencias y analizar las tendencias globales.

Los Premios ODS WSBI-ESBG reconocen a las instituciones que contribuyen de manera significativa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, impulsando la sostenibilidad, la inclusión y la innovación en los servicios financieros.

