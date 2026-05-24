Certifican oficialmente a motociclistas en Guatemala

En un momento en el que la seguridad vial se posiciona como una de las principales prioridades del país, la Academia de Conducción de Motocicletas (ACMO), impulsada por la Asociación de Importadores de Motocicletas(ASIM), anuncia una transformación que marca un antes y un después en la formación de conductores de motocicleta en Guatemala.

A partir de ahora, ACMO opera como un Centro de Evaluación y Certificación de Conductores de Vehículos (CECOVE) autorizado, lo que le permite no solo capacitar, sino también evaluar y certificar oficialmente a los aspirantes. Esta acreditación cuenta con el respaldo del Ministerio de Gobernación y el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, consolidando a la academia como un actor clave dentro del ecosistema de movilidad y prevención de accidentes.

Esta nueva etapa responde a una necesidad creciente de elevar el nivel de preparación de los motociclistas en el país. A través de un modelo integral que combina formación teórica, práctica en pista y educación en seguridad vial, ACMO busca generar un cambio real en la cultura de conducción.

“Esta evolución nos permite consolidarnos como un referente nacional en formación y certificación de motociclistas. Nuestro objetivo es contribuir directamente a la reducción de accidentes, formando conductores responsables desde la base y alineados con estándares oficiales”, afirmó César Amézquita.

El nuevo modelo permite que los usuarios realicen todo el proceso en un mismo lugar, desde la capacitación hasta la evaluación oficial. Tras completar la formación y aprobar las pruebas teóricas y prácticas, los aspirantes obtienen una certificación válida para gestionar su licencia ante las autoridades correspondientes, bajo un esquema más ágil y confiable.

Este avance no solo representa una mejora operativa, sino también un cambio estructural en la forma en la que se concibe la conducción de motocicletas en Guatemala, apostando por la prevención como eje central.

Por su parte, Carla Segura destacó el impacto de esta nueva etapa en la experiencia del usuario: “Hoy estamos ofreciendo un proceso más completo y accesible, en el que las personas pueden formarse, evaluarse y certificarse en un mismo lugar. Esto no solo facilita el camino hacia la obtención de la licencia, sino que asegura que cada conductor salga realmente preparado para enfrentar las condiciones de la vía”.

Como parte de este relanzamiento, ACMO también impulsará iniciativas que fortalezcan la relación con la comunidad motociclista, incluyendo una rodada abierta que se realizará el domingo 24 de mayo, saliendo desde Plaza La Loba en zona 1 con destino al Centro Comercial Eskala.

“Invitamos a toda la comunidad biker a sumarse a esta rodada y ser parte de este momento que marca una nueva etapa para ACMO. Más allá de un recorrido, buscamos promover una cultura de respeto, orden y responsabilidad en las calles, en la que cada motociclista sea protagonista del cambio que queremos ver en el país”, finalizó Amézquita.

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