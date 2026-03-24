César Chávez y una sociedad complaciente

Dra Margarita Mendoza Burgos

Una investigación publicada por The New York Times ha conmocionado al mundo al revelar que César Chávez, cofundador del United Farm Workers (UFW) y figura icónica de la lucha por los derechos de los trabajadores agrícolas latinos, manipuló y abusó sexualmente de niñas y mujeres cercanas al movimiento que lideró desde los años sesenta hasta su muerte en 1993.

Entre las voces que han salido a la luz está la de Dolores Huerta, histórica cofundadora del UFW, quien a sus 96 años reconoció recientemente en un comunicado público haber guardado silencio durante décadas para no comprometer la lucha sindical.

Sus palabras resultan demoledoras: afirmó haber sido manipulada y presionada para mantener relaciones sexuales con Chávez, sintiéndose incapaz de negarse ante quien era a la vez su jefe, su líder y alguien a quien admiraba profundamente. Huerta también reveló haber gestionado en secreto que sus hijos, fruto de esas relaciones, fueran criados por otras familias.

Su testimonio ha sido recibido con escepticismo por algunos sectores, que la cuestionan por haber esperado tanto tiempo y por acusar a alguien que ya no puede defenderse. Sin embargo, el caso de Huerta ilustra un patrón bien documentado: el silencio impuesto por la lealtad al movimiento y el miedo a destruir lo que se había construido colectivamente.

Lo que esta historia pone de manifiesto no es únicamente la conducta de un individuo, sino los mecanismos que la hicieron posible. Chávez, al que denominaban el Martin Luther King de los hispanos, encarnaba para su comunidad una figura casi intocable: el hombre que se enfrentaba al patrón anglosajón, que daba voz a los sin voz. Esa autoridad moral y política funcionó como un escudo que inhibió cualquier cuestionamiento.

Durante décadas, la sociedad optó por no ver. Los abusos no requerían de ninguna estructura criminal sofisticada. Solo necesitaban víctimas, silencio y la complicidad pasiva de un entorno que prefería no preguntarse de dónde venían ciertos niños ni en qué condiciones habían sido concebidos.

Surgen preguntas que resultan difíciles de eludir. ¿Cómo es posible que durante décadas nadie en el entorno inmediato de Chávez cuestionara el origen de ciertos embarazos, la identidad de los padres o las circunstancias en que esos niños llegaron al mundo? ¿Cómo pudieron los familiares de las víctimas —sobre todo los menores de edad— no advertir cambios en su comportamiento, en su estado emocional, en su relación con el líder?

Analistas y activistas advierten que sería un error reducir este caso a una anomalía individual. El comportamiento denunciado a Chávez responde a un patrón histórico de abuso de poder amparado por estructuras culturales machistas, en las que el agresor —líder, jefe, figura de autoridad— encontraba en su posición una garantía de impunidad.

El machismo no emerge de la nada. Se alimenta de una tradición milenaria que ha colocado a la mujer en una posición de inferioridad moral y social, desde los relatos bíblicos, donde Eva carga con la culpa de la caída de la humanidad, hasta las estructuras contemporáneas que siguen condicionando a las mujeres a buscar aprobación en lugar de ejercer su autoridad. Esa narrativa histórica de subordinación es la que, en última instancia, hace posible que el abuso sea tolerado, minimizado y silenciado.

A diferencia de escándalos como el de Jeffrey Epstein, en el que el abuso respondía a una red organizada de tráfico sexual con fines económicos y de poder político, el caso de Chávez retrata algo más común y por ello más difícil de erradicar: el abuso sistemático ejercido desde una posición de liderazgo carismático, normalizado durante décadas por quienes lo presenciaban y callaban.

Más de treinta años después de la muerte de Chávez, las revelaciones llegan en un contexto social distinto, en el que los abusos de poder han comenzado a ser denunciados con mayor frecuencia y visibilidad. Sin embargo, la reacción no es uniforme. Aún hay quienes califican las acusaciones de calumnia o defienden la memoria del líder a toda costa, incapaces de aceptar que una misma persona puede haber contribuido al bien colectivo y, al mismo tiempo, haber causado un daño profundo e injustificable.

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