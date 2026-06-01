José Franco estrena «Al infinito»

El panorama de la música independiente se ilumina con el lanzamiento de «Al infinito» el nuevo sencillo del cantautor venezolano José Franco. La pieza, que surge de una experiencia onírica del artista, logra fusionar la reflexión profunda con una energía rítmica vibrante que invita a la celebración.

Una producción sin fronteras

«Al infinito»; es el resultado de una ambiciosa colaboración internacional. Grabada entre Alemania y Perú, la obra presume una amalgama sonora de alto nivel gracias a la participación de músicos de renombre como: Ernesto Hermosa: Destacado guitarrista peruano, María Elena Pacheco: Reconocida violinista y Carlos Ricaurte: Ingeniero de sonido colombiano radicado en Alemania,encargado de la mezcla y masterización.

De Venezuela para el mundo

José Franco no solo ha consolidado su presencia en su natal Venezuela y Sudamérica, sino que ha llevado su gentilicio a escenarios europeos en Suiza,Luxemburgo, Bélgica y Alemania, donde reside actualmente. Su propuesta artística ha tenido una recepción excepcional por parte del público europeo, que conecta con la autenticidad y el optimismo de su música.Esta canción nace de un sueño; es mi interpretación de ese viaje al que todos podemos ir. «Quería que fuera reflexiva, pero, sobre todo, que tuviera una alegría contagiosa que la gente pudiera cantar y hacer suya», afirma el artista.

Desde ya, José Franco se prepara para una gira de medios de la mano de la agencia More Music a mediados de este año en la ciudad de Caracas y sin duda nos sorprenderá con muchas más sorpresas a nivel musical.

El sencillo ya se encuentra disponible para el público en todas las plataformas digitales y promete quedarse grabado en la memoria de los oyentes gracias a su lírica pegajosa y su cuidada producción.

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