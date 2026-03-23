SRS despliega inspecciones sanitarias en Costa del Sol ante aumento de turismo en Semana Santa

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ElSalvador–La Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) realizó una jornada de inspección en el Centro Recreativo Costa del Sol como parte de las acciones preventivas ante el incremento de visitantes durante el período de Semana Santa.

Un equipo de 14 inspectores verificó las condiciones higiénico-sanitarias en la manipulación, preparación y comercialización de alimentos y bebidas, con el objetivo de reducir riesgos a la salud de los turistas.

Durante la jornada, el personal técnico evaluó aspectos como la limpieza de las áreas de trabajo, el manejo adecuado de residuos, la disponibilidad de agua segura y la aplicación de buenas prácticas de manufactura.

Las autoridades indicaron que estas acciones buscan garantizar entornos seguros para el consumo de alimentos fuera del hogar, en una temporada donde aumenta la actividad turística.

El despliegue forma parte del Plan Nacional de Protección Sanitaria al Turista Semana Santa 2026, vigente del 10 al 27 de marzo, y que contempla controles en distintos puntos turísticos del país.

El titular de la SRS, Noé Geovanni García, señaló que la regulación sanitaria tiene un enfoque preventivo y de acompañamiento a los emprendedores, orientado a asegurar el cumplimiento de las disposiciones técnicas y legales sin afectar la actividad comercial.

La SRS es la entidad encargada de regular, registrar y supervisar productos y establecimientos vinculados a alimentos, bebidas, medicamentos y otros insumos, funciones que asumió tras su creación en 2024.

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