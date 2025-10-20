Cinco nicaragüenses detenidos por agredir a un hombre en Colón

Día a Día News

ElSalvador–La Policía Nacional Civil (PNC) arrestó a cinco ciudadanos nicaragüenses acusados de atacar al dueño de la vivienda donde se hospedaban, en el distrito de Colón, departamento de La Libertad Oeste.

Según el informe policial, los hombres se encontraban en estado de ebriedad cuando, sin mediar palabras, agredieron físicamente al propietario del inmueble. La víctima fue trasladada a un centro asistencial con lesiones en distintas partes del cuerpo, aunque su estado de salud es estable.

Los detenidos fueron identificados como Luis César Bello Garay, de 37 años; Bryan Steven Pérez González, de 27; Francisco Javier Velásquez Andrade, de 21; Walter del Carmen Reyes, de 20, y Addy Alexander Palacios, también de 20 años.

De acuerdo con las autoridades, los cinco extranjeros serán procesados por el delito de lesiones. La PNC indicó que se mantienen las investigaciones para determinar las circunstancias que originaron el altercado y si hubo participación de otras personas en el hecho.

El ataque ocurrió la noche del sábado y fue reportado por vecinos de la zona, quienes alertaron a las autoridades al escuchar la riña dentro de la vivienda.

