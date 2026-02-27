Covered California finaliza la inscripción abierta con subsidios estatales

Foto: valelopardo en Pixabay

Covered California anunció que, si bien expiraron los créditos fiscales federales que han ayudado a millones de estadounidenses a costear el seguro de salud, más de 1.9 millones de californianos se inscribieron o renovaron su cobertura durante el período de inscripción abierta de 2026.

Este año, 235,055 californianos eligieron un plan de salud para 2026 y un récord de casi 1.7 millones de californianos renovaron su seguro de salud, lo que elevó la inscripción general de Covered California a un récord cercano a 1,927,371 consumidores. Esto incluye a 389,590 californianos que se inscribieron en una cobertura con subsidios del estado de California que ayudan a pagarla. En promedio, estos consumidores recibirán $45 al mes en ayuda financiera en 2026.

Si bien el número de renovaciones es alto debido a los niveles históricos de inscripción en 2025, los subsidios estatales de California demostraron que la asequibilidad marca la diferencia fundamental. Para los consumidores de bajos ingresos que son elegibles para subsidios estatales que igualan la ayuda financiera federal mejorada que ha expirado, las tasas de renovación se mantienen estables con respecto al año pasado. Por otro lado, para los consumidores de ingresos medios que perdieron todos los créditos fiscales premium mejorados, la tasa de cancelación de renovaciones hasta la fecha ha sido del 22 por ciento, el doble del 11 por ciento registrado el año pasado.

“A pesar de los continuos ataques de Donald Trump y los republicanos al acceso y la asequibilidad de la atención médica, los californianos demostraron una vez más lo valioso que es para ellos el seguro de salud al inscribirse en una cobertura de alta calidad a través de Covered California”, declaró el gobernador Gavin Newsom. “Covered California sigue siendo un salvavidas para los californianos de clase trabajadora. Me enorgullece que el estado haya podido intensificar sus esfuerzos y brindar asistencia a quienes más la necesitan para que puedan mantener el acceso a un seguro de salud esencial que los protege a ellos y a sus familias”.

California asignó $190 millones del Fondo de Reserva para la Accesibilidad de la Atención Médica (HCARF, por sus siglas en inglés) en 2026 para otorgar créditos fiscales estatales a personas con ingresos de hasta el 165 por ciento del nivel federal de pobreza. Este apoyo ayudará a mantener los pagos mensuales en niveles similares a los de 2025 para quienes tengan ingresos anuales de hasta $23,475 por persona o $48,225 por una familia de cuatro.

