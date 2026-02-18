Circulación controlada el domingo por el Ironman 70.3 entre Ilopango, Cojutepeque y San Salvador

Día a Día News

ElSalvador–La circulación vehicular entre Ilopango, Cojutepeque y San Salvador será restringida este domingo 22 de febrero debido a la realización del triatlón internacional Ironman 70.3, que se desarrollará por primera vez en El Salvador. Las autoridades informaron que los cierres iniciarán a la medianoche y se habilitarán de forma escalonada a partir de la 1:45 de la tarde.

Según explicó el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, el plan contempla rutas alternas, carriles reversibles y puntos de circulación controlada con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de los atletas como de los automovilistas.

El evento comenzará en el parque Apulo, en el lago de Ilopango, donde los competidores nadarán 1.9 kilómetros. Luego tomarán el recorrido de ciclismo que conecta hacia el bulevar del Ejército y la carretera Panamericana, hasta llegar a las cercanías de Cojutepeque. En el tramo que une ambos sectores se habilitará un carril reversible: los carriles de oriente a poniente se mantendrán abiertos, mientras que los que conducen hacia el oriente serán utilizados exclusivamente por los ciclistas.

Durante el trayecto, los carriles exclusivos del Sitramss en el bulevar del Ejército también serán destinados a los competidores. La ruta de ciclismo finalizará en la plaza Libertad, en el centro histórico capitalino, donde iniciará la etapa pedestre por la Alameda Roosevelt y el bulevar de Los Héroes.

Las autoridades detallaron los horarios de reapertura:

1:45 p.m.: Reapertura del primer tramo de la carretera Panamericana, en el segmento que conecta con el bulevar del Ejército.

2:00 p.m.: Habilitación completa del desvío hacia Apulo.

2:30 p.m.: Reapertura total del bulevar del Ejército.

Entre las rutas alternas recomendadas se encuentran: carretera de Oro–Altavista–bulevar Constitución, bulevar Venezuela, avenida Las Amapolas–avenida Bernal, alameda Manuel Enrique Araujo–bulevar Constitución y la carretera antigua Panamericana–calle Agua Caliente–calle 5 de Noviembre, entre otras.

El Ministerio de Obras Públicas y el Viceministerio de Transporte exhortaron a los conductores a planificar con antelación sus desplazamientos y atender la señalización y las indicaciones de los gestores de tráfico.

El Ironman 70.3 supone un amplio operativo logístico en materia de movilidad, ya que conecta zonas clave como Ilopango, la carretera Panamericana y el centro histórico de San Salvador. Las autoridades buscan que, con información anticipada, los ciudadanos puedan organizar sus traslados y minimizar las afectaciones en el tránsito.

