Incendio afecta sector de frutas y verduras en la Megaplaza de Sonsonate

ElSalvador--Un incendio registrado la tarde del martes afectó varios locales del sector de frutas y verduras en la Megaplaza de Sonsonate Centro, ubicada sobre la 3.ª avenida sur.

El fuego se propagó rápidamente entre los puestos, lo que obligó a la intervención inmediata del Cuerpo de Bomberos de El Salvador y equipos de socorro para evitar su expansión hacia otras áreas del mercado municipal.

Bomberos informó que las llamas fueron controladas antes de que alcanzaran estructuras cercanas. “Sofocamos incendio en locales de venta de frutas y verduras en la 3.ª avenida sur, Megaplaza Sonsonate. Ejecutamos maniobras de control y liquidación para evitar la propagación del fuego”, detalló la institución.

Por su parte, Comandos de Salvamento confirmó que no se reportaron personas lesionadas durante la emergencia. “Se ha quemado el sector de verduras y frutas, pero no hubo necesidad de socorrer a nadie. Es lamentable que en menos de dos semanas se hayan incendiado dos sectores de la Megaplaza”, señaló Roberto Cruz, representante de la institución.

La Megaplaza de Sonsonate es el principal centro de abasto del municipio, por lo que el siniestro impacta directamente en las actividades de los comerciantes y en el suministro de productos frescos para los consumidores.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían determinado las causas del incendio.

