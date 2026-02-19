LOTRA : Es dedicado a Cuerpo de Bomberos de El Salvador

Dedicamos nuestro Sorteo LOTRA N.o 439 al Cuerpo de Bomberos de El Salvador, en el marco de sus 143 años previniendo riesgos y salvando vidas.

Durante más de un siglo, esta institución ha protegido a la población mediante la prevención y atención de incendios y emergencias. Su labor incluye inspecciones técnicas, revisión de planos y autorización de establecimientos para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad.

Podés solicitar asistencia marcando el 913, número directo de emergencias del Cuerpo de Bomberos, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También podés comunicarte al 911 (PNC) o al 2201-2424 (Protección Civil).

Como parte del protocolo previo al sorteo, Carlos Antonio Martínez, jefe de la Unidad de Prevención y Seguridad contra Incendios del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, realizó la presentación e introducción de los Premios Mayores. Al finalizar, nuestro Team Lotería entregó un enmarcado conmemorativo.

Resultados del Sorteo LOTRA N.o 439

Primer Premio: $185,000 – Billete N.o 34070 (no vendido).

Segundo Premio: $20,000 – Billete N.o 07876 (no vendido).

Tercer Premio: $10,000 – Billete N.o 20013 (vendido).

Esta semana ampliamos nuestras acciones de difusión del Juego Responsable, alineadas con los

estándares internacionales de la WLA y CIBELAE.

Jugar responsablemente no es dejar de jugar; es saber cuándo parar.

