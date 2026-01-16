X restablece su servicio tras segunda caída global en una semana

Día a Día News

La red social X, antes conocida como Twitter, volvió a operar con normalidad este viernes después de sufrir una nueva interrupción de servicio que afectó a miles de usuarios en distintos países. Se trata de la segunda caída registrada en menos de una semana.

Según el sitio especializado Downdetector, los reportes de fallas comenzaron a acumularse alrededor de las 9:00 a. m. (hora de El Salvador), con más de 4,000 notificaciones desde España y más de 50,000 en Estados Unidos. En América Latina, Colombia, México y El Salvador también presentaron interrupciones tanto en la aplicación móvil como en la versión web.

Durante la falla, al intentar acceder a la plataforma, aparecía un mensaje indicando que “los posts no se están cargando en este momento”, sin ofrecer mayor detalle. La interrupción también afectó a Grok, el chatbot de inteligencia artificial generativa desarrollado por xAI, la compañía de Elon Musk. Usuarios en Europa y América reportaron que el asistente dejó de funcionar temporalmente.

Aunque X no emitió un comunicado oficial sobre las causas, el medio especializado Variety señaló que los problemas podrían haberse originado en Cloudflare, proveedor de servicios de ciberseguridad que gestiona parte de la infraestructura técnica de la red social.

Esta nueva caída ocurre apenas días después de que la plataforma sufriera otro fallo global el martes pasado, que mantuvo inactiva la red durante cerca de una hora. En ambos casos, las afectaciones fueron generalizadas y afectaron principalmente la carga de publicaciones y el acceso a las cuentas.

Los constantes fallos han generado preocupación entre los usuarios frecuentes y empresas que utilizan X como canal de comunicación. Analistas en tecnología advierten que estas interrupciones, aunque breves, ponen en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas globales de redes sociales ante fallos técnicos o incidentes en la infraestructura digital.

Hasta el momento, la empresa no ha informado sobre compensaciones o medidas adicionales para evitar que las fallas se repitan. Sin embargo, el restablecimiento del servicio ha sido confirmado en la mayoría de regiones afectadas.

X, propiedad de Elon Musk desde 2022, ha estado implementando cambios estructurales y técnicos en los últimos meses, incluidos ajustes en la arquitectura del sistema, herramientas de moderación y servicios de inteligencia artificial. Expertos creen que estos procesos podrían influir en la estabilidad temporal de la plataforma.

A pesar de las interrupciones, la red social continúa operando con normalidad este viernes y sus servicios (incluido Grok) ya fueron restablecidos.

Compartir esta nota