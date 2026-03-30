Comandos de Salvamento despliega a más de 1,500 voluntarios en la Operación Verano 2026

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ElSalvador–Comandos de Salvamento puso en marcha su operativo “Verano 2026” con el despliegue de más de 1,500 voluntarios a nivel nacional, en el inicio del período vacacional de Semana Santa.

El plan contempla la instalación de puestos de socorro en turicentros, balnearios y playas, donde equipos de guardavidas, personal paramédico y rescatistas brindan atención ante cualquier emergencia. Entre los puntos intervenidos se encuentran el turicentro Los Chorros, el sector público del lago de Ilopango y Termos del Río, donde ya operan unidades de respuesta.

Además, la institución ha distribuido cinco unidades de rescate vehicular en distintas carreteras del país, equipadas con herramientas hidráulicas para atender accidentes de tránsito en los que haya personas atrapadas.

En las playas, los guardavidas mantienen presencia permanente con el objetivo de prevenir incidentes por inmersión, mientras que la Unidad de Buceo se encuentra disponible para responder ante emergencias de mayor complejidad.

El operativo inició con la atención de un accidente de motocicleta registrado en el kilómetro 36 de la carretera Troncal del Norte. El conductor resultó lesionado tras perder el control, por lo que fue auxiliado por socorristas de Aguilares y trasladado a un centro asistencial de Fosalud.

Comandos de Salvamento indicó que el despliegue se mantendrá activo hasta el Domingo de Resurrección, como parte de las acciones de prevención y respuesta durante la temporada.

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