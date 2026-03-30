Talcigüines convierten Texistepeque en escenario de fe y tradición durante el Lunes Santo

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ElSalvador–Cada Lunes Santo, el municipio de Texistepeque se convierte en el epicentro de una de las tradiciones más representativas de la Semana Santa en el país: la representación de los Talcigüines, un ritual que combina elementos religiosos y culturales.

La jornada inicia con una eucaristía que marca el comienzo de la actividad. Posteriormente, decenas de participantes, vestidos con túnicas rojas y el rostro cubierto, recorren las calles del distrito portando látigos, en una escenificación que representa a las fuerzas del mal.

El término “Talcigüín”, de origen náhuatl, se interpreta como “hombre endiablado”, reflejando la herencia indígena presente en la tradición. Con el paso del tiempo, estos elementos se han fusionado con prácticas del catolicismo, dando lugar a un ejemplo de sincretismo religioso en el occidente salvadoreño.

Uno de los aspectos más característicos del ritual es el uso de los látigos. Durante el recorrido, los participantes golpean simbólicamente a quienes observan, en un acto que es interpretado como penitencia y purificación de los pecados dentro del contexto de la celebración.

La representación incluye también la figura de Jesucristo, quien interactúa con los Talcigüines en distintos puntos del municipio. El momento central ocurre cuando estos personajes se rinden y se postran en el suelo, simbolizando el triunfo del bien sobre el mal.

Previo a la actividad, quienes participan como Talcigüines realizan actos de preparación espiritual, como asistir a misa y confesarse, reforzando el sentido religioso de la tradición.

La continuidad de esta práctica se mantiene a través de generaciones. Es común la participación de niños junto a adultos, lo que contribuye a la transmisión del significado cultural y religioso del ritual.

En 2014, esta manifestación fue reconocida como patrimonio cultural inmaterial por la Asamblea Legislativa de El Salvador, destacando su valor histórico y social.

Además de su dimensión religiosa, la actividad atrae a visitantes nacionales y extranjeros, generando movimiento turístico y actividad económica en la zona. Sin embargo, para los habitantes de Texistepeque, la tradición representa principalmente un símbolo de identidad y pertenencia.

Cada año, la representación reafirma una práctica que combina historia, fe y cultura, y que continúa vigente como parte del patrimonio salvadoreño.

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