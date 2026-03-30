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Joven de 19 años fallece ahogado en río de Tenancingo en el inicio de Semana Santa

Mar 30, 2026 #Ahogamiento, #Cuscatlán, #emergencias, #Ilopango, #ProtecciónCivil, #SemanaSanta, #Tenancingo

Día a Día News

ElSalvador–Un joven de 19 años falleció por inmersión en el río Quezalapa, ubicado en el cantón Ajuluco, distrito de Tenancingo, departamento de Cuscatlán, según informó Cruz Verde Salvadoreña.

La víctima fue identificada como Edgar Steven García. De acuerdo con el reporte, el joven ingresó al afluente y posteriormente desapareció, lo que activó un operativo de búsqueda en la zona.

Socorristas de Cruz Verde Ilobasco, con apoyo de habitantes del sector, realizaron labores de rastreo durante varias horas hasta localizar el cuerpo sin vida dentro del río. Posteriormente, fue recuperado y entregado a las autoridades correspondientes.

Este hecho se suma a otro caso registrado al inicio del período vacacional de Semana Santa. La Comisión Nacional de Protección Civil confirmó el sábado una primera muerte por inmersión ocurrida en el lago de Ilopango, en el distrito de Santiago Texacuangos.

Según el informe oficial, en ese caso la víctima ingresó al agua bajo los efectos del alcohol.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a evitar el consumo de bebidas alcohólicas al momento de ingresar a ríos, lagos o playas, y a seguir las recomendaciones de seguridad para prevenir incidentes durante el período vacacional.

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