Combustibles aumentarán hasta $0.17 por galón a partir del martes

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ElSalvador–Los precios de referencia de los combustibles registrarán un nuevo incremento en El Salvador luego de cinco quincenas sin modificaciones. El ajuste será de hasta $0.17 por galón y estará vigente durante el periodo del 4 al 17 de agosto.

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó que la gasolina superior tendrá un aumento de $0.17 por galón, mientras que la gasolina regular subirá la misma cantidad. El diésel tendrá un incremento de $0.15.

Para la zona central, el galón de gasolina superior tendrá un precio de referencia de $4.91; la gasolina regular llegará a $4.58 y el diésel se ubicará en $4.59.

En las zonas occidental y oriental, la gasolina superior tendrá un valor de $4.92 por galón, la regular costará $4.59 y el diésel mantendrá un precio de referencia de $4.59.

El incremento coincide con el periodo vacacional de agosto, cuando miles de salvadoreños suelen movilizarse hacia distintos puntos turísticos del país, lo que podría representar un mayor gasto para quienes utilizan vehículo particular.

La DGEHM explicó que la variación responde a factores internacionales, entre ellos incidentes relacionados con buques petroleros en el estrecho de Bab el-Mandeb, ataques a infraestructura petrolera en Arabia Saudita y una reducción en las reservas de crudo de Estados Unidos.

El Salvador depende de la importación de combustibles debido a que no cuenta con producción propia de petróleo, por lo que los precios internos están sujetos al comportamiento del mercado internacional.

Durante esta quincena, conductores particulares y sectores como transporte, distribución y comercio deberán asumir el impacto del nuevo ajuste en sus costos de operación.

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