Sancionan con $900 a hombre por cobros irregulares de parqueo cerca de SivarLand

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ElSalvador–Un hombre fue sancionado con una multa de $900 por realizar cobros irregulares por estacionamiento en las inmediaciones de SivarLand, en San Salvador Centro, informó la alcaldía del municipio.

De acuerdo con la comuna, el infractor fue identificado mediante las cámaras del sistema de videovigilancia Sívar Seguro, las cuales registraron que continuaba efectuando los cobros pese a haber recibido advertencias por parte de las autoridades.

El alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, confirmó la imposición de la sanción y reiteró que esta práctica está prohibida en el municipio.

Las autoridades señalaron que cobrar dinero por permitir el estacionamiento en la vía pública sin autorización constituye una conducta ilegal y advirtieron que, dependiendo de las circunstancias de cada caso, este tipo de acciones podría ser investigado como un posible delito de extorsión.

La alcaldía hizo un llamado a la población a denunciar este tipo de situaciones y recordó que mantiene vigilancia mediante el sistema Sívar Seguro para detectar y sancionar actividades que incumplan la normativa municipal.

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