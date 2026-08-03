Ministerio de Educación deja sin efecto las nuevas disposiciones desfiles cívicos

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ElSalvador–El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) dejó sin efecto las disposiciones que habían circulado para la organización de los Desfiles Cívicos Estudiantiles 2026 y confirmó que las actividades patrias de septiembre se desarrollarán como en años anteriores.

La decisión fue comunicada este 2 de agosto mediante el Memorándum n.º 10-2026, firmado por la ministra de Educación, Karla Edith Trigueros. La medida aplica para todos los centros educativos públicos y privados del país.

Según el documento, quedan anulados todos los lineamientos que habían sido difundidos para la organización de los desfiles estudiantiles, incluyendo aspectos relacionados con música, vestimenta, presentaciones artísticas y otras disposiciones contempladas en la normativa previa.

De esta forma, directores, docentes y comités organizadores podrán desarrollar los actos cívicos y desfiles de septiembre bajo el esquema tradicional que se ha implementado en años anteriores.

El memorándum fue dirigido a estudiantes, docentes, directores, personal técnico-administrativo, padres de familia y demás integrantes de la comunidad educativa, a quienes también se agradeció su colaboración en la organización de las actividades conmemorativas de la Independencia de El Salvador.

Quedan sin efecto los cambios propuestos

Antes de esta decisión había circulado un documento con nuevas disposiciones para los desfiles cívicos de 2026. Entre ellas se contemplaban la presentación de proyectos por parte de los centros educativos, la evaluación de bandas de paz, la aprobación previa del repertorio musical y reglas sobre uniformes, vestimenta, disciplina y seguridad.

También se proponían restricciones para evitar música con contenido vulgar, ofensivo, político o religioso, además de limitar determinadas coreografías, acrobacias y tipos de vestuario.

Con la emisión del nuevo memorándum, todas esas disposiciones fueron anuladas.

La decisión fue adoptada semanas antes del inicio de las actividades cívicas de septiembre, período en el que los centros educativos realizan los tradicionales desfiles y actos conmemorativos por el aniversario de la Independencia de El Salvador.

📢 AVISO | Informamos a la comunidad educativa que todas las disposiciones que circularon para la organización de los Desfiles Cívicos Estudiantiles 2026 quedan sin efecto. Por lo tanto, los actos y desfiles cívicos programados para el mes de septiembre se desarrollarán de… pic.twitter.com/VWUVYUg5kR — Ministerio de Educación (@EducacionSV) August 2, 2026

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