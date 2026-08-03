Onda tropical pondrá fin al calor extremo y dejará lluvias este lunes y martes

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ElSalvador–Luego de un fin de semana marcado por altas temperaturas y una elevada presencia de polvo del Sahara, el ingreso de una onda tropical modificará las condiciones del tiempo en El Salvador, generando lluvias y tormentas a partir de este lunes, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

De acuerdo con el pronóstico de la institución, el lunes será el día con mayor probabilidad de precipitaciones intensas. Las lluvias podrían estar acompañadas de ráfagas de viento, fuerte actividad eléctrica y acumulados importantes, principalmente en la cordillera volcánica, la zona norte, así como en sectores del centro y occidente del país.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los informes oficiales y extremar precauciones ante el riesgo de inundaciones urbanas, caída de árboles o ramas y reducción de la visibilidad durante las tormentas.

El MARN prevé que las precipitaciones continúen durante el martes, aunque con mayor incidencia en el occidente y algunos puntos de la zona central del territorio.

Aunque se espera una disminución en la intensidad de las lluvias respecto al lunes, la institución pidió a los habitantes de zonas vulnerables a deslizamientos, quebradas y ríos mantenerse alertas a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

El cambio en las condiciones del tiempo ocurre después de una jornada de calor intenso registrada el domingo.

Según el MARN, las temperaturas máximas alcanzaron los 40 °C en San Miguel, 38 °C en La Libertad y La Unión, 37 °C en Nueva Concepción, 36 °C en Acajutla, 35 °C en Santa Ana y 34 °C en San Salvador, en uno de los días más calurosos de las vacaciones agostinas.

Durante la noche del domingo ya se registraban lluvias aisladas en sectores cercanos a la cordillera volcánica y la franja costera, como parte del ingreso de la onda tropical.

Disminuirá el polvo del Sahara

El Ministerio de Medio Ambiente también informó que las concentraciones de polvo del Sahara comenzarán a reducirse, mejorando gradualmente la calidad del aire y la visibilidad.

Durante el domingo, este fenómeno generó un ambiente brumoso y representó un riesgo moderado para personas con enfermedades respiratorias, cardíacas, alergias, así como para niños y adultos mayores. Sin embargo, para este lunes y martes se espera un riesgo bajo para la salud.

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