Combustibles mantendrán sus precios hasta el 8 de junio

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ElSalvador–Los precios de referencia de los combustibles no registrarán cambios en la próxima quincena, según informó la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM). Las tarifas estarán vigentes del 26 de mayo al 8 de junio de 2026 en las tres zonas del país.

De acuerdo con la institución, la gasolina superior continuará con un precio de $4.74 por galón en la zona central y de $4.75 en las zonas occidental y oriental. La gasolina regular seguirá en $4.41 en la zona central y en $4.42 en occidente y oriente.

En el caso del diésel, el valor se mantendrá en $4.44 por galón a nivel nacional.

La DGEHM señaló que esta estabilidad ocurre luego de varias semanas consecutivas de incrementos en los combustibles, situación que había impactado directamente en el gasto de transporte de las familias salvadoreñas y sectores productivos.

Según explicó la entidad, los precios continúan influenciados por factores internacionales relacionados con el mercado petrolero, entre ellos las tensiones entre Estados Unidos e Irán, así como decisiones vinculadas a la comercialización del petróleo ruso.

Las autoridades indicaron que, aunque no existe una reducción en los precios, el hecho de que no haya nuevas alzas representa un alivio temporal para conductores particulares, transportistas y comercios que dependen del combustible para sus operaciones diarias.

En semanas recientes, distintos sectores del transporte habían planteado medidas para enfrentar el incremento del diésel, incluyendo propuestas relacionadas con impuestos y tarifas del transporte colectivo.

Los nuevos precios de referencia estarán vigentes hasta el próximo 8 de junio, fecha en la que la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas anunciará la siguiente actualización.

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