Moderno puente y renovada calle en Metapán

Un puente estratégico sobre el río San José y el mejoramiento vial que conecta dos lotificaciones con el casco urbano de Metapán, municipio de Santa Ana Norte, han sido concluidos en beneficio de más de 24,600 habitantes, gracias a las obras ejecutadas por la Dirección de Obras Municipales.

El puente cuenta con 16.50 metros de longitud, 7.60 metros de ancho y 6.70 metros de altura. Su estructura principal está compuesta por vigas metálicas, una losa compuesta y una capa de concreto hidráulico.

La superestructura ha sido reforzada con estribos de concreto armado en los extremos norte y sur. Además, cuenta con losas de acceso de 5.50 metros de longitud en ambos extremos, lo que garantiza una transición segura entre el puente y la vía.

Para brindar mayor estabilidad y protección, la obra incluye muros de mampostería de piedra en sus bases, así como un sistema de drenaje compuesto por cuatro cajas recolectoras de aguas lluvias. También incorpora aceras, barandales, barreras metálicas tipo flex beam doble e iluminación.

Adicionalmente, se ejecutó el mejoramiento de casi un kilómetro de vía con superficie de concreto hidráulico entre las lotificaciones Santa Fe y El Progreso, incluyendo cordón cuneta y cinco accesos de diez metros lineales hacia pasajes adyacentes.

Con estas modernas obras viales se ha optimizado la conectividad entre ambas comunidades, el cantón El Capulín, el casco urbano de Metapán y el parque nacional Montecristo o Trifinio, ubicado a 10 kilómetros de distancia.

Compartir esta nota