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El Salvador

Onda Tropical afectará con lluvias y tormentas este fin de semana

May 23, 2026 #calor, #Clima, #El Salvador, #lluvias, #MARN, #Onda Tropical

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que este fin de semana se esperan lluvias y tormentas en distintos puntos de El Salvador debido a la influencia de una onda tropical que afectará las condiciones climáticas del país.

Según el observatorio ambiental, las precipitaciones se registrarán principalmente durante las tardes y noches, con mayor intensidad el domingo, cuando las lluvias podrían extenderse a más sectores del territorio nacional.

Para este sábado, el MARN prevé mayores probabilidades de lluvias en la zona norte, así como en sectores de occidente y del centro del país.

Mientras tanto, para el domingo, las condiciones lluviosas podrían abarcar además el Área Metropolitana de San Salvador y la zona oriental.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales sobre la evolución de las condiciones climáticas durante este fin de semana.

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