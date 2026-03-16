Combustibles subirán hasta $0.26 por galón desde este martes en El Salvador

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ElSalvador–Los precios de referencia de los combustibles en El Salvador registrarán un incremento a partir de este martes 17 de marzo y se mantendrán vigentes durante los próximos 15 días, según informó la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas.

El ajuste contempla aumentos de hasta $0.26 por galón. La gasolina superior y el diésel experimentarán el mayor incremento, mientras que la gasolina regular subirá $0.25.

Para la zona central del país, los nuevos precios de referencia serán de $4.08 para la gasolina superior, $3.84 para la gasolina regular y $3.77 para el diésel.

En la zona occidental, el costo por galón se ubicará en $4.09 para la gasolina superior, $3.85 para la regular y $3.78 para el diésel.

Por su parte, la zona oriental continuará registrando los valores más altos del país: $4.12 para la gasolina superior, $3.88 para la regular y $3.82 para el diésel.

De acuerdo con la entidad, el incremento está vinculado a factores internacionales que han impactado el mercado petrolero. Entre ellos se menciona el cierre del estrecho de Ormuz y el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, situaciones que han generado presiones al alza en los precios internacionales del petróleo y sus derivados.

A esto se suma la reducción en las reservas de gasolina y diésel reportada por la Agencia Internacional de Energía, lo que también ha influido en el comportamiento del mercado.

Las autoridades indicaron que mantienen inspecciones en estaciones de servicio para verificar el cumplimiento de los precios de referencia. En caso de detectarse irregularidades, los distribuidores podrían enfrentar sanciones.

Datos del Banco Central de Reserva señalan que El Salvador importó en 2025 más de $2,338.2 millones en petróleo y derivados, un aumento de $19.1 millones respecto a 2024. El 88 % de esas compras se realizaron a empresas petroleras de Estados Unidos.

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