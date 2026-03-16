TSE evalúa posibles centros de votación para salvadoreños en Los Ángeles

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ElSalvador–La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano, realizó una visita de trabajo en Los Ángeles para revisar instalaciones que podrían funcionar como centros de votación para los salvadoreños residentes en el exterior.

De acuerdo con información difundida por el organismo electoral, la inspección incluyó la verificación de condiciones de infraestructura y accesibilidad en posibles sedes. Entre los espacios visitados figura el Centro de Convenciones de Los Ángeles, uno de los lugares evaluados durante el recorrido.

Durante la agenda en la ciudad estadounidense, la magistrada también sostuvo encuentros con representantes de la comunidad salvadoreña en el exterior. En esas reuniones, los participantes expusieron inquietudes y planteamientos que, según el TSE, permitirán identificar áreas de mejora de cara al proceso electoral programado para 2027.

La institución explicó que estas gestiones forman parte de las acciones orientadas a garantizar que los ciudadanos salvadoreños residentes fuera del país puedan ejercer el voto en condiciones adecuadas.

Crece padrón electoral en el exterior

El registro de salvadoreños habilitados para votar desde el extranjero continúa en aumento. Según los datos más recientes del TSE, el padrón electoral en el exterior alcanzó los 944,684 ciudadanos inscritos a inicios de marzo de 2026.

La cifra refleja un incremento respecto al registro utilizado para los comicios anteriores, que contabilizaba 741,094 votantes. Desde el cierre del registro electoral en agosto de 2023, el organismo reporta un promedio de 216 nuevas inscripciones diarias de salvadoreños residentes fuera del país, vinculadas principalmente a la emisión del Documento Único de Identidad.

El período de inscripción para el padrón electoral de salvadoreños en el exterior permanecerá habilitado hasta el 30 de noviembre de 2026, tras un decreto transitorio aprobado el 24 de febrero. La medida permite nuevas inscripciones y cambios de domicilio hasta 90 días antes de las elecciones.

La normativa entró en vigencia el 27 de febrero, tras su publicación en el Diario Oficial de El Salvador.

Las próximas elecciones en el país están programadas para el 28 de febrero de 2027, cuando los salvadoreños elegirán presidente de la República, diputados de la Asamblea Legislativa y alcaldes municipales, conforme a reformas aprobadas en el sistema electoral.

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