Pronostican lluvias y ambiente caluroso para este lunes en El Salvador

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ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que este lunes se prevé un cielo entre poco y parcialmente nublado en gran parte del país, con lluvias puntuales en algunos sectores.

Según el reporte del Observatorio Ambiental, durante la mañana podrían registrarse precipitaciones aisladas principalmente en zonas de la franja volcánica del centro y occidente. En el resto del territorio, las condiciones se mantendrán con nubosidad variable y baja probabilidad de lluvia.

Para horas de la tarde y la noche, el pronóstico señala la posibilidad de lluvias y tormentas en la zona norte del país y áreas cercanas a la cordillera volcánica. Estas precipitaciones podrían extenderse hacia sectores del centro y occidente, acompañadas de actividad eléctrica.

El MARN explicó que estas condiciones están asociadas al ingreso de humedad desde el Caribe, impulsada por el flujo de viento del este, además de la influencia de una vaguada prefrontal que favorece la formación de nubosidad y lluvias.

En cuanto a las temperaturas, el ambiente se mantendrá cálido durante el día. Las máximas previstas oscilan entre 30 °C y 34 °C en distintas regiones del país. En zonas de montaña se esperan temperaturas entre 20 °C y 24 °C, mientras que en valles interiores podrían situarse entre 26 °C y 30 °C. En el oriente del país los valores podrían alcanzar hasta 34 °C y en la zona costera rondar entre 28 °C y 32 °C.

El informe también indicó que durante la madrugada se registraron temperaturas elevadas en algunas localidades. En San Luis Talpa se reportaron 23.2 °C, mientras que el registro más bajo se observó en Las Pilas, Chalatenango, con 10.7 °C.

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