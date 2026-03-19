Comisión Política inicia ratificación de cadena perpetua y cita a Seguridad, Fiscalía y CSJ

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ElSalvador–La Comisión Política de la Asamblea Legislativa de El Salvador inició el proceso de ratificación de la reforma constitucional que habilita la cadena perpetua para delitos de homicidio, violación y terrorismo.

La medida fue aprobada el 17 de marzo de 2026, cuando 59 diputados avalaron la modificación al artículo 27 de la Constitución. Con ese paso, el proceso entra ahora en fase de estudio para su ratificación por la legislatura actual.

En paralelo, los diputados comenzaron la revisión de leyes secundarias para ajustarlas a la reforma. Entre estas figuran el Código Penal, la Ley contra Actos de Terrorismo, la Ley Penal Juvenil y la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.

Como parte del análisis, la comisión acordó convocar a funcionarios vinculados al tema. El 19 de marzo comparecerá el Gabinete de Seguridad, encabezado por el ministro Gustavo Villatoro; el 20 de marzo asistirá el fiscal general Rodolfo Delgado; y el 23 de marzo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Mejía.

La jornada final está programada para el 24 de marzo, cuando los diputados decidirán si emiten los dictámenes sobre la ratificación.

Durante la sesión, el presidente de la comisión, Ernesto Castro, indicó que el proceso busca ajustar la legislación vigente a la reforma constitucional. En la misma línea, el diputado Caleb Navarro explicó que se trabaja en la armonización de las leyes secundarias con los delitos contemplados en la enmienda.

Con esta reforma en proceso, El Salvador se incorpora al grupo de países de América Latina que contemplan la cadena perpetua dentro de su legislación penal.

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