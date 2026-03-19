RNPN realizará jornadas gratuitas del DUI en centros educativos este 19 y 20 de marzo

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ElSalvador–El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) desarrollará jornadas móviles gratuitas este 19 y 20 de marzo en distintos centros educativos del país, con el objetivo de facilitar el trámite anticipado del Documento Único de Identidad (DUI) a estudiantes próximos a cumplir la mayoría de edad.

La iniciativa está dirigida a jóvenes que cumplirán 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 27 de febrero de 2027, permitiéndoles realizar el preenrolamiento sin necesidad de trasladarse a un DUICentro. El documento físico será entregado el día en que alcancen la mayoría de edad.

Centros educativos incluidos

Las jornadas se llevarán a cabo en los siguientes institutos:

Instituto Nacional de El Congo (Santa Ana Este)

Instituto Técnico Ricaldone (San Salvador Centro)

Instituto Nacional Maestro Alberto Masferrer (San Salvador Centro)

Instituto Nacional Profesor Francisco Ventura Zelaya (La Unión Norte)

Instituto Nacional José María Peralta Lagos (La Libertad Norte)

Instituto Nacional El Tránsito (San Miguel Oeste)

Instituto Nacional de Comercio (San Salvador Centro)

Instituto Nacional Ciudad Obrera Apopa (San Salvador Oeste)

El preenrolamiento busca garantizar que los jóvenes queden inscritos en el padrón electoral antes de su cierre, programado para el 31 de agosto de 2026. Este mecanismo permite que quienes cumplan 18 años después de esa fecha puedan participar en elecciones, ya que el DUI es el documento requerido para ejercer el voto.

Requisitos para el trámite

Para realizar el proceso en los centros educativos, los estudiantes deberán presentar:

Carnet estudiantil u otro documento con fotografía

Autorización firmada por padres o responsables

No es obligatorio que los padres estén presentes, y los docentes pueden fungir como testigos en caso de que el estudiante no cuente con documento con fotografía.

De acuerdo con datos oficiales, se estima que alrededor de 55,000 jóvenes se encuentran en este rango de edad, de los cuales unos 25,000 forman parte del sistema educativo. La proyección es beneficiar entre 10,000 y 20,000 estudiantes mediante estas jornadas.

Con esta modalidad, el RNPN busca acercar el servicio a la población estudiantil, reducir costos y evitar traslados, facilitando el acceso al trámite previo a cumplir la mayoría de edad.

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