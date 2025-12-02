Cómo aumentar el reembolso de las familias hispanas para los impuestos de 2025

Deducción por propinas: una gran oportunidad

Para los trabajadores hispanos en Estados Unidos que laboran en industrias donde las propinas son comunes (restaurantes, hotelería, entregas, salones de belleza y más), los nuevos cambios en las leyes de impuestos pueden representar un impulso económico muy importante. A partir de 2025 y hasta 2028, usted podrá deducir hasta $25,000 al año en propinas calificadas de su ingreso federal sujeto a impuestos, ya sea que detalle sus deducciones o no.

El IRS define una “propina calificada” como una propina voluntaria en efectivo o con tarjeta pagada por los clientes o recibida mediante reparto de propinas, en ocupaciones donde los trabajadores “habitualmente y de manera regular” reciben propinas al 31 de diciembre de 2024.

Por ejemplo: un mesero o conductor de viajes compartidos (rideshare) cuyas propinas mensuales se reportan en un W-2 o están debidamente documentadas puede reducir su ingreso sujeto a impuestos por el monto de esas propinas (hasta el límite). Eso significa menos impuestos y, potencialmente, un reembolso más grande.

Por qué esto es especialmente relevante para los trabajadores hispanos:

Los latinos están ampliamente representados en los sectores de servicios, hotelería, restaurantes, viajes compartidos y cuidado personal, todos ellos rubros donde las propinas son comunes.

Asegurar un reporte adecuado de las propinas (por medio del empleador o de manera individual) es clave: solo califican las propinas reportadas en W-2, 1099

o Formulario 4137.

La deducción se reduce gradualmente (“phase out”) cuando el ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) supera los $150,000 para contribuyentes solteros o $300,000 para quienes declaran en conjunto.

Consejos para aprovechar esta deducción:

Mantenga registros precisos de las propinas recibidas y reportadas, incluyendo propinas en efectivo, tarjeta o aplicaciones móviles. Solo cuentan las propinas voluntarias; los cargos automáticos por servicio podrían no calificar.

Pídale a su empleador que si es posible incluya el código ocupacional de propinas en su formulario, ya que no se le requerirá reportar por separado el ingreso de propinas para el año tributario 2025.

Si trabaja por cuenta propia (por ejemplo, como repartidor independiente o trabajador de aplicaciones) en un puesto elegible que recibe propinas, también puede reclamar la deducción, pero esta no puede exceder su ingreso neto de ese negocio.

Ahorros familiares y estrategias de fin de año para maximizar su reembolso

Además de la deducción por propinas, las familias latinas pueden optimizar aún más sus reembolsos y alivios fiscales antes de que termine el año:

Revise su retención con anticipación.

Si espera reclamar esta nueva deducción (u otros créditos nuevos), considere ajustar su formulario W-4 o sus pagos estimados de impuestos como trabajador independiente para evitar pagar de más durante el año.

Aproveche los créditos por dependientes y familiares.

La ley OBBB incluye mejoras como el aumento de la deducción estándar y créditos para familias e hijos. Asegúrese de tener números de Seguro Social válidos para sus hijos y dependientes, y confirme su elegibilidad para el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC) y el Crédito Tributario por Hijos (CTC). Estos créditos benefician significativamente a los hogares hispanos.

Documente otros gastos y deducciones.

Aunque no detalle sus deducciones, guardar recibos y registros lo ayuda en caso de que califique para créditos de eficiencia energética en el hogar, adopción u otros. También le permite estar preparado por si más adelante le conviene detallar deducciones.

Considere una “sesión de planificación fiscal” antes de fin de año.

Si tiene un pequeño negocio, recibe ingresos vía 1099 o ha cambiado de empleo, hable con un asesor fiscal (preferiblemente bilingüe) para realizar ajustes rápidos antes del 31 de diciembre, como aumentar sus aportes a la jubilación (IRA, SEP-IRA) o diferir ingresos.

Use servicios confiables, gratuitos o de bajo costo para preparar impuestos en español.

Muchas organizaciones comunitarias al servicio de los hispanos (como clínicas de impuestos pro bono) ofrecen ayuda. Asegúrese de que estén familiarizadas con la nueva deducción por propinas y otros cambios de la OBBB. TurboTax también ofrece ayuda en español, con expertos que pueden guiarlo paso a paso. Visite: https://turbotax.intuit.com/personal-taxes/en-espanol/ para conocer más sobre los nuevos cambios en la ley fiscal y cómo puede beneficiarse de ellos.

