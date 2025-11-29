Pionera latina del arte con IA, enseña cómo evitar que la tecnología nos domine

Tras atravesar anorexia, depresión y un intento de suicidio, Natalia Gaviria encontró en la maternidad y en la inteligencia artificial una vía para renacer, reconectar y sanar. Hoy está considerada una de las pioneras del arte con inteligencia artificial en América Latina y seleccionada como una de las 21 artistas destacadas en Milán por Prompt Magazine, una comunidad que muestra lo mejor en diseño e inteligencia artificial en Europa.

Su trabajo ha sido presentado en Londres, Milán, Barcelona, París, Medellín y en la Fashion Week de Berlín, con una narrativa visual donde dialogan la conciencia y la tecnología.

El universo creativo de Natalia nació desde una profunda transformación personal. Es creadora de la técnica HCI (Human Conscience Inspiration), un enfoque que integra tecnología, espiritualidad y presencia consciente para enseñar a las personas a dominar la tecnología —y no ser dominadas por ella. Para lograr esto debemos realizar a diario:

1-Conexión con la divinidad: al despertar, conecta con algo más grande que tú, agradece, respira profundo y pon una intención para tu día. Antes del celular, el alma primero. El primer acto del día: despertar el espíritu antes que el cuerpo. Respirar, agradecer y pedir guía para el día.

2-Vida consciente: vuelve a tus orígenes a través de la naturaleza, caminar descalzos, tocar la tierra, escuchar el aire. El cuerpo recuerda lo que el alma sabe.

3-Comunidad como medicina: estar rodeados de otros nos alarga la vida. Como en las zonas azules, movernos juntos, compartir y crear espacios de apoyo.

4-Nutrir el cerebro: leer, aprender, meditar, cuestionar. Lo que consumes mentalmente moldea tu realidad emocional y espiritual.

5-Tecnología con reglas, no prohibición: especialmente en niños, prohibir aumenta el deseo. Guiar, limitar y enseñar crea una relación sana con la tecnología.

6-El poder de aburrirse: el vacío activa la creatividad y las preguntas profundas. En el silencio, la mente encuentra respuestas que el ruido tapa.

Natalia redefine el rol del creador digital integrando sensibilidad humana, sabiduría ancestral, espiritualidad y herramientas como Midjourney, un programa de AI que crea imágenes a partir de descripciones textuales.

En esta nueva etapa, se une al colectivo Art by the People en Miami, que impulsa y conecta artistas con nuevas plataformas. Gracias a esta colaboración, presentará su obra “El origen” el 12 de noviembre en Las Vegas, durante “Brunch & Beats” un evento privado organizado por Los Network, en el marco de la Latin Week y los Latin Grammy, llevando su arte para unir tecnología y alma humana.

