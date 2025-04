Con Pedro Pascal en cines se estrena «Freaky Tales»

Pedro Pascal as Clint in Freaky Tales. Credit: Courtesy of Lionsgate

Escrita y dirigida por Ryan Fleck y Anna Boden. Producida por Anna Boden, pga, Ryan Fleck, pga, Jelani Johnson, pga, Poppy Hanks, pga Productores ejecutivos Jillian Share, Jen Gorton, Charles D. King, James Lopez, Justin Bursch, Victor Moyers, Todd Anthony Shaw, David Weintraub Elenco Pedro Pascal , Ben Mendelsohn, Jay Ellis, Normani, Dominique Thorne, Jack Champion, Ji-young Yoo, Angus Cloud y Tom Hanks Ambientada en Oakland en 1987, *Freaky Tales* es una cinta mezclada de varias pistas con personajes pintorescos (una estrella de la NBA, un policía corrupto, un dúo de rap femenino, punks adolescentes, neonazis y un cobrador de deudas) que se entrecruzan en un sueño febril de enfrentamientos y batallas. Con la producción ejecutiva del pionero del hip-hop Too $hort y con un elenco estelar que incluye a Pedro Pascal, Ben Mendelsohn, Jay Ellis, Normani, Dominique Thorne, Jack Champion, Ji-young Yoo, Angus Cloud y Tom Hanks, esta sensacional combinación de acción explosiva, humor atrevido, asesinatos sangrientos y giros y vueltas astutas resulta en una aventura salvaje.