Ginecólogos de EE. UU. realizan cirugías y capacitan a médicos salvadoreños

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ElSalvador–La Embajada de El Salvador en Estados Unidos coordinó la llegada de especialistas en ginecología para desarrollar una jornada médica y un proceso de intercambio de conocimientos con profesionales nacionales en el Hospital San Rafael de Santa Tecla.

De acuerdo con la información oficial, los médicos pertenecen a la clínica Annandale Ob/Gyn y, además de participar en intervenciones quirúrgicas, compartirán experiencias con personal salvadoreño en el área de la ginecología.

La embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, indicó que esta actividad forma parte de una serie de misiones médicas impulsadas desde la representación diplomática. Según detalló, se trata de la octava jornada en la que especialistas extranjeros viajan al país con el objetivo de atender a pacientes que requieren procedimientos quirúrgicos.

Autoridades del centro hospitalario señalaron que la iniciativa también incluye un componente de formación, mediante el cual los médicos visitantes brindarán capacitación al personal local durante un periodo prolongado.

La directora del Hospital San Rafael, Silvia Benett, destacó que estas acciones contribuyen al fortalecimiento de capacidades del equipo médico y al mejoramiento de la atención brindada a las pacientes.

Por su parte, el jefe de la delegación médica, Payam Kashi, señaló que esta misión se suma a visitas previas realizadas en el país, en las que se han efectuado decenas de procedimientos quirúrgicos. También resaltó el intercambio de conocimientos entre profesionales de ambos países como parte de la cooperación impulsada por la representación diplomática.

Las autoridades indicaron que este tipo de jornadas busca ampliar el acceso a servicios especializados y fortalecer la formación médica en el sistema público de salud.

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