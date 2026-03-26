Congreso de Honduras remueve al fiscal general tras juicio político y nombra reemplazo

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Honduras–El Congreso de Honduras destituyó al fiscal general, Johel Zelaya, luego de concluir un juicio político en su contra y designó a Pablo Reyes como sustituto para completar el período en el cargo.

La decisión fue aprobada con el respaldo de 93 diputados de cuatro de las cinco bancadas legislativas, según informó el presidente del Parlamento, Tomás Zambrano. En contraste, los 35 legisladores del Partido Libertad y Refundación (Libre) se abstuvieron durante la votación.

La separación del cargo se produjo tras la recomendación de una comisión especial que evaluó el desempeño del funcionario y sugirió su destitución inmediata. El informe fue avalado en una sesión legislativa marcada por expresiones de rechazo por parte de diputados de Libre.

Reyes asumirá la titularidad del Ministerio Público para completar el mandato que correspondía a Zelaya, quien había iniciado funciones en diciembre de 2023 por un período de cinco años.

El proceso contra el exfiscal se originó a partir de una denuncia que lo señalaba por supuestas actuaciones contrarias a la Constitución, así como por negligencia e incompetencia en el ejercicio de sus funciones. Según la acusación, estas acciones habrían afectado la institucionalidad, la autonomía de los órganos electorales y el sistema democrático, además de cuestionar el rol del Ministerio Público en el proceso electoral previo a las elecciones generales de 2025.

En paralelo, se informó que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, presentó su renuncia al cargo con el objetivo de evitar enfrentar un juicio político en el mismo Parlamento.

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