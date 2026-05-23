Honduras activa alerta de Interpol tras asesinato de cinco agentes en operativo contra narcotráfico

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Honduras–Las autoridades de Honduras intensificaron la búsqueda de los responsables del asesinato de cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), cuyos cuerpos fueron localizados en una zona montañosa de Corinto, Omoa, en el departamento de Cortés.

De acuerdo con los reportes oficiales, los agentes desaparecieron mientras participaban en un operativo contra estructuras dedicadas al narcotráfico en una zona fronteriza con Guatemala. Posteriormente, las autoridades confirmaron el hallazgo de los cuerpos en distintos puntos del sector.

La Secretaría de Seguridad identificó a las víctimas como Lester Josué Amador Herrera, Leonel Alejandro Valdés Núñez, Dailin Francisco Elvir Quintanilla, Nels Makley Eguigure Benavídez y Emerson Josué Canales Fúnez, quienes habían salido desde Tegucigalpa para integrarse al procedimiento policial en el norte del país.

Según la información preliminar, los cuerpos presentaban múltiples impactos de bala y señales de violencia. Equipos de rescate y unidades armadas participaron en las labores de búsqueda en la zona montañosa donde ocurrió el ataque.

Las investigaciones apuntan a una estructura criminal liderada por el hondureño Heber Argueta, señalado por autoridades hondureñas de mantener vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El operativo policial se habría desarrollado en una vivienda donde presuntamente se refugiaban integrantes de esa organización.

La Policía Nacional de Honduras informó además que se activó una notificación azul de Interpol contra 13 presuntos integrantes de la banda “Los Argueta”, con el objetivo de recopilar información sobre su ubicación, movimientos y posibles conexiones criminales.

En medio de la crisis de seguridad, el gobierno hondureño suspendió al director y a otros dos altos mandos de la unidad antipandillas, tras señalar presuntas irregularidades en el desarrollo del operativo.

El caso ocurrió en una jornada marcada por distintos hechos violentos en Honduras, incluyendo otra masacre registrada en el municipio de Trujillo, donde al menos 19 personas fueron asesinadas, según autoridades locales.

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