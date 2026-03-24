Congreso de Honduras suspende a fiscal Johel Zelaya y activa juicio político en su contra

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ElSalvador–El Congreso Nacional de Honduras aprobó la suspensión del fiscal general Johel Zelaya y dio paso a la apertura de un juicio político en su contra, en medio de tensiones políticas derivadas del proceso electoral reciente.

La decisión fue avalada con 93 votos de los 128 diputados, lo que permitió conformar una comisión especial que tendrá un plazo de 30 días para investigar los señalamientos y recomendar al pleno legislativo si procede o no su destitución.

Zelaya enfrenta acusaciones relacionadas con presunto abuso de autoridad, persecución selectiva y actuaciones durante el proceso electoral. Según la denuncia presentada en el Congreso, el funcionario habría impulsado acciones contra autoridades del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral, lo que, según los diputados, afectó la independencia de estas instituciones.

El proceso ocurre tras unas elecciones presidenciales marcadas por denuncias de fraude, en las que fue declarado ganador Nasry Asfura, candidato respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Tras conocerse la medida, Zelaya afirmó que afronta el proceso “con serenidad” y aseguró que comparecerá ante el Congreso para responder a los señalamientos. “Actué conforme a la ley”, sostuvo en un mensaje público.

Mientras se desarrolla la investigación, la jefatura del Ministerio Público será asumida de forma interina por el fiscal adjunto Marcio Cabañas.

La sesión legislativa en la que se aprobó la suspensión se desarrolló en un ambiente de alta tensión, con incidentes entre diputados y protestas de legisladores del partido Libre, quienes cuestionaron el procedimiento.

El actual oficialismo, junto con el respaldo del Partido Liberal, alcanzó los votos necesarios para impulsar este proceso, que marca un precedente en el país al activar un juicio político contra un alto funcionario de este nivel.

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