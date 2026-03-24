Caída de avión militar deja 66 fallecidos y decenas de heridos en Putumayo, Colombia

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Colombia–Un avión de transporte del Ejército colombiano se estrelló el lunes en el departamento de Putumayo, al sur de Colombia, dejando un saldo de al menos 66 personas fallecidas y 70 heridas, según confirmaron las autoridades. La aeronave transportaba 128 pasajeros, entre militares y policías, cuando ocurrió el accidente a aproximadamente un kilómetro y medio del aeródromo de Puerto Asís.

El comandante general de las Fuerzas Militares, Hugo Alejandro López Barrero, precisó que la nave llevaba once tripulantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 115 miembros del Ejército Nacional y dos de la Policía Nacional. Entre los fallecidos se encuentran seis integrantes de la Fuerza Aeroespacial, 58 del Ejército y dos de la Policía, mientras que cuatro militares permanecen pendientes de ubicación e identificación.

El accidente involucró a una aeronave C-130 Hércules que cubría la ruta Puerto Leguízamo–Puerto Asís. La aeronave se encontraba en condiciones de aeronavegabilidad y la tripulación estaba debidamente capacitada, señaló el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, descartando indicios de ataques de actores ilegales. El siniestro provocó un incendio en la aeronave que ocasionó la detonación de parte de la munición transportada, según explicó el funcionario.

Entre los heridos, 57 fueron evacuados y trasladados a diferentes centros hospitalarios: ocho al Hospital María Inmaculada de Florencia, 19 al Hospital Militar Central de Bogotá y 30 al Batallón de Sanidad Militar, todos sin heridas de gravedad según las autoridades.

El gobernador de Putumayo, John Gabriel Molina, expresó su apoyo a los afectados y destacó la magnitud del accidente, que se suma a la tragedia que ha golpeado a las Fuerzas Militares y Policía del país.

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