Roblox desmiente relación con detenido en EE. UU. acusado de delitos de explotación infantil

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EEUU--La empresa tecnológica Roblox Corporation negó cualquier vínculo laboral o profesional con Jamie Borne, quien fue arrestado en Nueva Orleans y enfrenta múltiples cargos relacionados con presunta pornografía infantil.

De acuerdo con información oficial difundida por la compañía, el detenido nunca ha formado parte de su plantilla, luego de que durante su arresto él mismo afirmara ser programador de la plataforma. La empresa calificó como inexactos los reportes que lo vinculaban directamente con su equipo de desarrollo.

Las autoridades locales continúan con el proceso judicial para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad del acusado. Según los datos disponibles, Jamie Borne enfrenta alrededor de 40 cargos, lo que lo coloca como un caso de alta gravedad dentro del sistema penal estadounidense.

Las investigaciones también apuntan a que el uso de Roblox habría ocurrido de forma independiente, sin evidencia de una relación directa con la empresa. Este elemento forma parte de las diligencias que aún están en desarrollo.

El caso ha reactivado cuestionamientos sobre la seguridad en entornos digitales dirigidos a menores. En los últimos años, la plataforma ha estado bajo escrutinio por denuncias relacionadas con interacciones inapropiadas entre usuarios adultos y menores.

Frente a estas críticas, Roblox Corporation ha sostenido que cuenta con mecanismos de protección y control para reducir riesgos, así como herramientas orientadas a la supervisión parental.

Mientras el proceso judicial avanza, el caso se mantiene bajo seguimiento de las autoridades, sin que hasta el momento se haya establecido una conexión formal entre el acusado y la compañía.

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